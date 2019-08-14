Москва, 14 августа, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Спортсмена-бодибилдера Дениса Филиппова задержали в Москве по подозрению в сбыте сильнодействующих запрещённых веществ. Об операции на Енисейской улице сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

Полицейские 13 августа задержали 29-летнего мужчину в автомобиле, где он пытался продать восемь флаконов с жидкостью и четыре ёмкости с таблетками. В одной из ёмкостей находилось сильнодействующее вещество массой не менее 14,4 г.

Остальные вещества направлены на экспертизу. Еще семь флаконов изъято из квартиры задержанного. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ (статья 234 УК РФ).

Задержанным оказался вице-чемпион Москвы по бодибилдингу Денис Филиппов. Спортсмен также является чемпионом Московской области, он не раз побеждал в региональных соревнованиях и работал тренером, уточняет РЕН ТВ.