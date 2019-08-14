Омск, 14 августа, 2019, 14:07 — ИА Регнум. В связи с пропажей в омских лесах трёхлетнего мальчика Коли, которого родители буквально на 15 минут оставили одного в машине, пока собирали ягоду, некоторые участники форумов стали советовать поисковикам привлечь к поискам экстрасенсов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Однако председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев уже неоднократно говорил, что считает такие действия непозволительной роскошью:

Александр Сайганов Типичная картина для летних поисков в безлунную ночь. В лесу какие-либо источники света отсутствуют, поэтому потершиеся вынуждены находиться несколько часов на одном месте и испытывают не самые приятные ощущения

«Это абсолютная туфта. На масштабных поисках, естественно, люди волнуются, многие пытаются участвовать, многие хотят помогать. Звонят эти известные экстрасенсы и рассказывают, где и кого искать.Но нам неизвестны истории, когда экстрасенс помогал поиску, а истории, когда доверчивые люди пытаются оправдать экстрасенсов, — знаем», — пояснял ранее Григорий Сергеев.

Напомним, мальчик Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево во время сбора ягод.

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