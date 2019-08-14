Астана, 14 августа, 2019, 14:02 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2019 года внешнеторговый оборот Казахстана составил $45,6 млрд, что на 1,7% больше, чем в январе-июне 2018 года. Об этом 14 августа сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

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За отчетный период объем экспорта составил $28,58 млрд, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем импорта вырос на 7,9%, до $17,052 млрд. Цены на экспортируемые товары повысились на 4,3%, импортируемые — на 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года внешний торговый оборот Казахстана составил $20,4 млрд, в том числе экспорт — $13,3 млрд, импорт — $7,1 млрд.

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