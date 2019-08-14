Чебоксары, 14 августа, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В Чувашии в 2018 году из 10 тыс. человек, сдавших нормативы ГТО, более 70% составили школьники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 августа, заявил на заседании регионального правительства глава минспорта Чувашии Михаил Богаратов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Экзамен по нормативам ГТО

В ходе отчёта о деятельности министерства глава минспорта республики акцентировал внимание на подготовке и сдаче нормативов ГТО. По его словам, на начало 2019 года в Чувашии в электронной базе были зарегистрированы 134 тыс. человек.

«В 2018 году тестовые испытания прошли 13,5 тысяч, из них свыше 10 тысяч выполнили нормативы на знаки отличия. Однако более 70% сдавших нормативы ГТО — школьники. Данный показатель свидетельствует о том, что необходимо улучшить работу муниципальных центров подготовки ГТО со взрослым населением, предпенсионного возраста. Нужно адресно работать с конкретными трудовыми коллективами по сдаче нормативов ГТО», — обозначил задачу Михаил Богаратов.

По данным минспорта, в Чувашии в рамках национального проекта в девяти муниципальных районах в 2019 году будут оборудованы уличные спортивные площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. В целом малыми площадками ГТО за период действия федерального проекта оснастят 17 районов республики.