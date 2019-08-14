Омск, 14 августа, 2019, 13:52 — ИА Регнум. В поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего в омских лесах, участвуют уже порядка 600 человек, сообщили в ГУ МВД по Омской области. Там же отметили, что, поскольку поисковая операция результатов не принесла, границы поисков пришлось расширить.

ГУ МВД по Омской области Поисковая операция в Омской области: волонтёры и поисковики ищут трёхлетнего мальчика Колю, пропавшего в лесу

ГУ МВД по Омской области Поисковики ищут трёхлетнего мальчика Колю, пропавшего в лесу в Омской области

На территории лесного массива работают кинологи со служебно-разыскными собаками, конники из числа местных жителей и волонтеров, привлечены вертолет с тепловизором, два частных самолета.

Известно, что поиски осложняются заболоченностью и густым лесным массивом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трёхлетний Коля пропал 13 августа. По словам родителей, он буквально на 15 минут остался один в салоне припаркованного в лесу автомобиля, пока они собирали ягоды. СУ СК РФ по Области возбудило уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего.