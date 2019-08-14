Донецк, 14 августа, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Над Петровским районом Донецка военнослужащие Народной милиции ДНР сбили ударный украинский беспилотник, заявили 14 августа в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters Беспилотный летательный аппарат

«Уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, который был запущен с позиций 24-й бригады… Беспилотник нёс на себе гранату ВОГ-17 от автоматического гранатомета. Летательное средство было уничтожено в районе улицы Параллельной, когда направлялось к центру поселка шахты Трудовской в Петровском районе», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что переносимый боеприпас не сработал, его обезвредили и уничтожили сапёры.

«Мы не исключаем, что целью удара террористов были объекты инфраструктуры в обилии присутствующие в этом районе, а именно школа, детский сад, две электроподстанции», — отметили в Народной милиции ДНР.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее возле посёлка Калиново был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ, проводивший разведку.

Читайте также: Беспилотник ВСУ сбит в ЛНР