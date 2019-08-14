Краснодар, 14 августа, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Сильную жару в городе-курорте Сочи Краснодарского края прогнозируют 14−15 августа, сообщила пресс-служба мэрии.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР Море

«По сообщению управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи на территории курорта ожидается сильная жара. В ближайшие три часа и до конца дня 14 августа, а так же, в течение дня 15 августа возможно значительное повышение температуры воздуха. Столбик термометра местами поднимется до +37 С», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели просят сочинцев и гостей города соблюдать меры осторожности при сильной жаре — стараться меньше находиться на открытом солнце, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.