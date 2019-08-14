Калуга, 14 августа, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Передача мёда воспитанникам Азаровского детского дома-школы им. В. Т. Попова состоялась 14 августа в Калуге рамках открывшейся городской ярмарки «Медовый спас-2019». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства области, пчеловодами региона в 2019 году уже произведено свыше 130 тонн меда.

Admoblkaluga.ru В Калуге открылась православная ярмарка «Медовый спас-2019»

Несмотря на сложные погодные условия, в среднем на одну пчелосемью получено порядка 25 кг товарного меда. Всего во всех категориях хозяйств области имеется более 25 тысяч пчелосемей. По данным Росстата, за 2018 год произведено 545 тонн меда, реализовано 218 тонн. В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» пчеловодам предоставляется государственная поддержка в виде субсидии на приобретение племенного пчелиного расплода (25% от затрат, но не более 1250 рублей на один пакет пчёл). Также в регионе реализуется программа поддержки начинающих фермеров, которая дает возможность получить государственную поддержку на развитие фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность в сфере пчеловодства.

Ярмарка «Медовый спас-2019» в Калуге организованная региональным отделением общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов» при содействии министерства сельского хозяйства Калужской области и городской управы Калуги .