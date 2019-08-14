Калуга, 14 августа, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Трёхлетние сосны, которые высадят 17 сентября 2019 года на Безымянной высоте Калужской области в виде цифры «75», будут посвящены освобождению городов и сёл региона от немецко-фашистской оккупации годы Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится в рамках эколого-патриотического марафона «Посади свое дерево Победы!». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Zskaluga.ru В Законодательном собрании области был дан старт акции «Посади свое дерево Победы!»

В преддверии даты освобождения калужской земли от гитлеровских захватчиков министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина приняла участие в совещании по подготовке акции «Посади свое дерево Победы!», которое прошло под председательством спикера Законодательного собрания области Виктора Бабурина.

Антохина поблагодарила областной парламент за патриотическую и природоохранную инициативу, посвященную празднованию 75-летия Победы. Профильное министерство сформировало перечень участков во всех муниципальных районах, где запланировано проведение акции. В лесничествах региона уже началась подготовка посадочного материала.