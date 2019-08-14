Тегеран, 14 августа, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Иран продолжит переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, однако если ситуация с выполнением соглашения не измениться, Тегеран готов в третий раз пойти на сокращение выполнения своих обязательств по ядерной сделке. Такое заявление сегодня, 14 августа, сделал президент Ирана Хасан Рухани.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

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«Если мы не сможем достичь результатов к концу второго 60-дневного срока, мы обязательно начнём третий этап, — заявил иранский лидер, слова которого приводит агентство Mehr. — Затем мы дадим ещё 60 дней для достижения правильного, сбалансированного и логического решения».

Как пояснил Рухани, Тегеран сокращает объём исполняемых обязательств для «создания баланса» в отношениях с партнёрами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ядерное соглашение было заключено в 2015 году. Его подписали Иран, США, Россия, а также ряд стран Евросоюза. В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановлении санкций против исламской республики. Тегеран уже дважды объявлял о частичном отказе от выполнения обязательств по ядерной сделке — в мае и в июле 2019 года. Последний раз Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%.