Вашингтон, 14 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. США ввели санкции против двух армянских компаний — ЗАО «Маркел» и Ереванского научно-исследовательского института средств связи (ЕрНИИСС).

В официальном сообщении министерства торговли США отмечается, что последние включены в список компаний, которые, по достоверным данным, представляют угрозу национальной безопасности США или занимаются деятельностью, которая может противоречить интересам США или внешней политике.

«ЕрНИИСС получил товары, включенные в американский «список коммерческого контроля», и вновь экспортировал их без необходимых лицензий. При этом исполнительным директором этой компании руководит также другой армянской компанией, «Маркел» включенной в «черный список», — говорится в сообщении.

Американское официальное сообщение утверждает, что «Макел» ведёт бизнес с иранской организацией, которая находится под санкциями США.

Помимо армянских компаний, в санкционный список вошли Российский научно-исследовательский радиотехнический институт Калуги, а также 14 других компаний из Грузии, Бельгии, Соединенного Королевства, Канады