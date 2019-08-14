Окленд, Новая Зеландия, 14 августа, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Власти новозеландского города Окленд собираются установить более 8000 камер видеонаблюдения по всему городу. Об этом сообщает новозеландское новостное агентство NZ Herald. Как утверждают эксперты, камеры обеспечат безопасность на дорогах города, а также позволят снизить криминогенную обстановку в стране. Власти столицы готовы выделить 4,5 миллионов долларов на закупку и установку камер слежения.

Камера наблюдения

Транспортная компания Aukland Transport собирается объединить все камеры в единую систему, которая позволит отслеживать ситуацию на дорогах в городе в режиме реального времени. Также доступ к системе будет открыт для полиции Окленда. По словам экспертов, примерно на 207 жителей столицы будет приходиться по 1 камере.

Проект стоимостью 4,5 миллионов долларов позволит разместить тысячи новых камер на улицах Окленда, шоссе и в общественных местах. На данный момент в городе уже есть 4500 камер видеонаблюдения.