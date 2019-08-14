Санкт-Петербург, 14 августа, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Садовник Законодательного собрания Санкт-Петербурга решил выдвинуться в муниципальные депутаты МО «Чкаловское» на Петроградской стороне, передает корреспондент ИА REGNUM. Шафик Ханафеев победил в праймериз «Единой России», своим местом работы он указал Законодательное собрание, должность — садовник сектора в Управлении материально-технического обеспечения городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Заметим, МО «Чкаловское» расположено в Петроградском районе, который, как традиционно считается, входит в зону прямого влияния спикера ЗакСа, секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Макарова. Известно, что в муниципалитетах этого района трудятся его родственники и соратники по Военно-космической академии им. Можайского.

«Чкаловское» стало одним из 25 муниципалитетов, где оппозиционеры потребовали вовсе отменить выборы, потому что там чинились препоны кандидатам — муниципальные комиссии скрывали дату назначения выборов, не принимали у выдвиженцев документы, а затем отказывались регистрировать по ничтожным основаниям.

Обращение было направлено председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой. Кроме того, суды Петербурга рассматривают сотни исков о регистрации кандидатами.