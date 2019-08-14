Нью-Дели, 14 августа, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Федеральный министр информации и телерадиовещания Индии Пракаш Джавадекар заявил, что ведущая оппозиционная партия страны Индийский национальный конгресс (ИНК) отчаялась достичь единства своей политической линии. Об этом 13 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Pinakpani Парламент Индии

Пракаш Джавадекар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что реакция лидеров ИНК на отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир наглядно продемонстрировала отсутствие единства в рядах Конгресса. По словам федерального министра, противоречия среди руководства ИНК говорят о смятении в рядах партии, её отчаянии и отсутствии сплоченной политической линии. Напомним, что Индийский национальный конгресс стал единственной влиятельной политической силой, выступившей против ликвидации привилегий Джамму и Кашмира. Тем не менее, решение правящей Бхаратия джаната парти (БДП) поддержали влиятельные деятели ИНК, в том числе ДжьотирадитьяШинде и Бхубанешвар Калита. В знак протеста против позиции Индийского национального конгресса Бхубанешвар Калита, в прошлом председатель фракции ИНК в верхней палате парламента Индии, даже подал в отставку и впоследствии вступил в БДП.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены привилегии штата Джамму и Кашмир. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.