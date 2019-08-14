Додома, 14 августа, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и сотрудничества в Восточной Африке Танзании Паламагамба Кабуди заявил на 39-м заседании глав государств и правительств стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК), что на протяжении следующего года организация по-прежнему продолжит призывать международное сообщество снять экономические санкции с Зимбабве.

Harvey Barrison Зимбабве

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», министр сообщил об этом в городе Дар-эс-Саламе, Танзания, после того, как ему были переданы полномочия председателя Совета Министров САДК, которым он пробудет в течение одного года.

«Против Зимбабве были временно введены экономические санкции. Мы считаем, что нет оснований для их продления, поскольку в Зимбабве были проведены выборы, был избран президент, а положение граждан в стране улучшается, поэтому сегодня настало время снять экономические санкции с Зимбабве, дабы дать государству нормально развиваться», ­ — отметил Кабуди.

Мининдел Танзании возглавил Совет Министров САДК, сместив на этом посту вице-премьера и по совместительству министра иностранных дел Намибии Нетумбо Нанди-Ндейтва.