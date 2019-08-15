Остин, США, 15 августа, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Разработчики из Rooster Teeth представили свою новую «антикооперативную игру» Vicious Circle. Ролик проекта появился на YouTube-канале компании 13 августа.

Игра Vicious Circle

В Vicious Circle сражаются две команды игроков: четверо героев и один монстр. При победе над монстром персонажи получают ценные трофеи, но вынести их с уровня сможет только один игрок. Таким образом, финальная часть каждого матча превращается в своеобразную «Королевскую Битву».

Компания Rooster Teeth наиболее известна созданием игры RWBY: Grim Eclipse по одноимённому мультсериалу (также выпущенному этой компанией). Также Rooster Teeth создали несколько телевизионных шоу, анимационных сериалов и полнометражных фильмов.