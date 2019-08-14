Оренбург, 14 августа, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Люди с недоверием относятся к проекту, где речь о сокращении рабочей недели, отметил председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, комментируя идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе профсоюзной организации.

Fporen.ru Ярослав Чирков

«Обратная связь сегодня показала, что люди с недоверием относятся к этой идее. Работающее население не верит, что наверху может реализоваться инициатива во благо», — сказал Чирков.

Он считает, что на первых порах проект можно запустить в тестовом режиме — в отдельных отраслях. После детального анализа можно рассматривать возможность внедрения нового трудового режима.

Напомним, в июне 2019 года председатель правительства России заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в стране. Идею поддержали профсоюзы, подчеркнув, что сокращение рабочих дней не должно привести к уменьшению заработной платы.