Правящая партия Турции: мы стали 13-й экономикой мира в сфере купли-продажи
Анкара, 14 августа, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Чигдем Караарслан заявила: «С точки зрения потенциала в сфере купли-продажи мы сделали Турцию 13-й экономикой мира. Во многих областях в рамках истории Республики мы установили рекорды».
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Чигдем Караарслан отметила, что со дня своего основания 14 августа 2001 года Партия справедливости и развития выступала в качестве источника надежды и доверия граждан. Она подчеркнула: «Мы поставили себе цель привести нашу страну к ещё более выдающимся достижениям к 2023 году, на 100-летнюю годовщину создания республики, и движемся к ней твёрдыми и уверенными шагами».
Политик добавила: «На нашем пути нам всегда сопутствовать вера, усердие, жертвенность и решимость действовать; а также огромная поддержка нас в народе, придающая нам силу, и патриотизм. Под руководством нашего президента и партийного лидера Реджепа Тайипа Эрдогана мы все вместе доведём нашу страну до ее целей, определенных на 2023-й, 2053-й и 2071 год».