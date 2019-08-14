Джакарта, 14 августа, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Цены на индонезийскую сырую нефть в июле 2019 года незначительно выросли на 0,32 доллара США до 61,32 доллара США за баррель, сообщает информационное агентство Antara.

ArtseBie Нефть

Издание отмечает, что на цене индонезийской сырой нефти (ICP) сказалось снижение добычи нефти в государствах организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В дополнение к этому, увеличение геополитической напряженности на Ближнем Востоке также стало причиной роста цен на индонезийскую сырую нефть в июле 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть поднялись примерно на 4,5% и продолжают расти.

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