Белогорск, Крым, 14 августа, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В Белогорском районе Крыма в районе села Ударное крупный пожар уничтожил почти 200 гектаров леса. Об этом ИА REGNUM 14 августа сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Лесной пожар

«О полной ликвидации пожара говорить пока не приходится. Вчера локализовали огонь, но, учитывая тление и порывы ветра, сохраняется угроза повторного возгорания», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на полуострове ликвидировали 11пожаров, на которых было спасено 15 человек. По данным специалистов крымского гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха на полуострове поднимется до почти аномальных показателей.

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