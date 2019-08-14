Токио, 14 августа, 2019, 11:58 — ИА Регнум. 13 августа стало известно, что синтоистский храм Ясукуни, рассматриваемый соседними с Японией странами как символ японского милитаризма, направлял приглашение уже бывшему императору Японии Акихито, чтобы тот посетил храм и отпраздновал 150-ю годовщину его основания. Императорское агентство по внутренним делам в скором порядке направило отказ, в котором говорилось о «занятости императора перед отречением».

Бывший император Японии Акихито

Посещение храма Ясукуни многими расценивается как очень спорный жест, и многие официальные лица стараются избегать этого. В Ясукуни почитаются имена всех погибших на войне граждан, в том числе и преступников класса «А» и «Б», осужденных Токийским трибуналом. Для стран, пострадавших от японской агрессии, это по-прежнему болезненная тема.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», отказ означает, что ожидать визита императора в святилище не приходится. На вопрос, будет ли приглашен новый император Нарухито, служители храма ответили, что нет. «Мы можем только ждать», — заявили в храме.