Вашингтон, 14 августа, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Немецкий спорткар Porsche 911 Carrera RS Touring 1973 года выпуска из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) был выставлен на аукцион Bring a Trailer. Об этом сообщается на сайте Bring a Trailer.

Carscoops Porsche 911 Carrera RS Touring 1973 года

Немецкая компания выпустила всего 1580 моделей 911 Carrera 2.7 Touring. Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в количестве 185 штук. Его стоимость составляет 200 тыс. долларов. До конца аукциона осталось всего восемь дней.

Спорткар был импортирован в Соединенные Штаты в 2000 году. Последний владелец приобрел его в 2003 году. Пробег немецкого авто составляет 39 тыс. километров.

Напомним, что этот спорткар был выпущен в апреле 1973, а в начале 1980-х годов первый владелец машины поручил компании RUF Automobiles модифицировать двигатель Porsche 911 Carrera RS Touring до 2,8 л, а также установить новые компоненты подвески и более легкие бамперы.

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