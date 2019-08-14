Казань, 14 августа, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступили два банкротных иска — к ООО «Ак Барс Металл» и АО «Холдинговая компания «Ак Барс». Исковые заявления к производству пока не приняты, но ответчикам вменяются схожие суммы, послужившие основанием для подачи исков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дело о банкротстве

Истцом в обоих случаях является ООО «Мечел-Сервис» (Москва), иски поданы 12 августа 2019 года. Сумма исковых претензий в обоих случаях — 6 172 634,79 рубля. Подробности споров пока неизвестны.

В базе судов есть два гражданских иска от ООО «Мечел-Сервис» к этим же ответчикам. В начале июля 2019 года один частично был удовлетворён и в пользу ООО с обоих компаний была взыскана в солидарном порядке задолженность «за поставленную металлопродукцию по договору поставки в размере 3 186 158,08 рубля», а также пени и неустойка. Второй иск, касающийся взыскания «солидарно 11 023 350 рубля 71 копейки задолженности, 308 545 руб. 02 коп. пени по договору поставки» и «165 350 руб. 26 коп. неустойки по договору поручительства», завершился подписанием мирового соглашения в апреле 2019 года.

Из открытых источников известно, что АО «Холдинговая компания «Ак Барс» является управляющей компанией группы, которая существует с 1998 года и объединяет под своим крылом несколько десятков компаний разной направленности — от строительных до агропромышленных. На свыше 80 предприятиях группы работают порядка 40 тыс. сотрудников, а годовой оборот указан в размере 90 млрд рублей. Среди учредителей общества числится минземимущество Татарии и АО «Связьинвестнефтехим», учреждённое постановлением кабинета министров РТ для более эффективного управления крупными компаниями региона.