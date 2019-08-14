Тосно, Ленинградская область, 14 августа, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка. Одна из пострадавших скончалась.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП на М-10 в Ленобласти

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», две полосы движения по направлению в Санкт-Петербург были полностью перекрыты. С 10:00 мск до 11:10 мск движение в районе аварии (636 км + 500 м) было организовано в реверсивном режиме. С 11:10 мск движение полностью восстановлено в обычном режиме.

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 09:30 на трассе М-10 у населенного пункта Ушаки столкнулись автомобили Peugeot, Skoda и Hyundai. По предварительным данным, «Шкода», под управлением женщины 1977 года рождения, в нарушение ПДД выехала на полосу встречного движения, совершила касательное столкновение с автомобилем корейской марки и лобовое столкновение с «Пежо».

В результате ДТП женщина (1952 г.р.), находившаяся в «Шкоде» пассажиром, получила травмы крайней степени тяжести и скончалась при оказании медпомощи. Также травмы средней степени тяжести получил еще один пассажир этой машины — мальчик девяти лет. Травмы средней тяжести в ДТП получила и водитель «Шкоды». Водители других автомобилей от госпитализации отказались.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства происшествия», — добавили в дорожной полиции.