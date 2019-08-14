Улан-Удэ, 14 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. В столице Бурятии сфотографировали автомобиль, полностью обклеенный гигиеническими прокладками. Фото появилось в одном из городских пабликов в соцсети «Вконтакте».

Скриншот страницы «ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ» vk.com/dtp_03 Автомобиль стал жертвой мести, считают пользователи

"Пушкина», — написал автор, подразумевая по всей видимости, улицу, на которой стоит машина.

Никаких вразумительных объяснений произошедшего не приводится. Пользователи также остались в недоумении, предполагая разные версии и соревнуясь в остроумии.

«Сказали ей поменять прокладку, вот и поменяла», «Она даёт понять, что в течении 9 месяцев ей это не понадобиться», «Чтобы машина не намокла», — пишут в комментариях. Впрочем, большинство сошлось на том, что это всё же чья-то изощрённая месть.

Чуть позже в комментариях подтвердили эту версию.

«Девушка отомстила таким образом за измену неверного. Действительно, помогали подружки. Дело было в три часа ночи», — написала девушка.