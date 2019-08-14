Киев, 14 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Посольство Соединенных Штатов на Украине объявило программу поддержки украинских кинематографистов для борьбы с «агрессией России», сообщает 14 августа RT.

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Отмечается, что на грант могут претендовать режиссёры документального кино, продюсеры и сценаристы, а также журналисты, педагоги и политики, специализирующиеся на кино.

Программа направлена на то, чтобы помочь «сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России», а также посодействовать интеграции Киева в европейские структуры, говорится в документе.

Кроме того, в рамках программы от четырех до шести представителей Украины должны будут приехать на обучение в США на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в Киеве похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского, который «проявил сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли четыре украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня».

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