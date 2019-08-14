Цхинвал, 14 августа, 2019, 11:22 — ИА Регнум. 13 августа состоялась встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. На встрече были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах, сообщает ИА «Рес».

Cominf.org Встреча Анатолия Бибила и Михаила Развожаева

В ходе встречи Михаил Развожаев и Анатолий Бибилов также обсудили возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Севастополем и Южной Осетией. Город и республика будут осуществлять обмен опытом в сфере культуры, спорта, образования. Подписание соглашения планируется на конец августа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, государственный совет Крыма 9 августа утвердил соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Южной Осетией. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019 — 2022 годы было подписано 18 апреля 2019 года в рамках V Ялтинского международного экономического форума главой Крыма Сергеем Аксеновым и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.