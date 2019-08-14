Дмитрий Миронов: «Ярославская область рада принять ребят из Тулуна»
Ярославль, 14 августа, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославскую область прибыли 59 детей из пострадавшего от паводка Тулунского района Иркутской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Школьники будут жить в социально-оздоровительном центре «Чайка» в Тутаевском районе. Отдых продлится две недели. Средства на размещение детей выделены из резервного фонда правительства Ярославской области по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова.
«Глава государства Владимир Путин поручил организовать отдых иркутских детей в летних лагерях по всей стране. Ярославская область рада принять у себя ребят из Тулунского района. Сейчас он переживает третью волну подтопления, и, пока взрослые борются со стихией, дети будут находиться у нас — в полной безопасности, тепле и комфорте. Постараемся сделать так, чтобы они смогли максимально отвлечься от испытаний последних месяцев, отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Надеюсь, у ребят останутся самые теплые воспоминания о времени, проведенном в нашем регионе», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Детей из Иркутской области ждет экскурсия по Ярославлю, посещение зоопарка, планетария и цирка. Ранее из Ярославской области в Иркутскую была отправлена гуманитарная помощь: три контейнера с продуктами питания и теплыми вещами. Также в район подтопления отослали мотопомпы для откачки воды и тепловые пушки.