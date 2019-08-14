Москва, 21 августа, 2008, 16:22 — ИА Регнум. Количество московских квартир, сдаваемых в аренду частными лицами, значительно выше существующих оценок (100-120 тысяч) и достигает 300-400 тысяч, считает Ольга Владиславлева, руководитель департамента аренды корпорации "Рескор".

По словам эксперта, обычные подсчеты исходят из того, что ежедневно в объединенные базы данных риэлторских компаний поступает 100 новых квартир, что за год составляет около 36 тысяч. При среднем сроке договора аренды в три года делается вывод, что всего квартир сдается немного больше 100 тысяч, сообщает "Квадрум".

Однако, отмечает Владиславлева, квартира попадает в общие базы данных только в том случае, если агентство не может сдать ее самостоятельно в течение 1-2 дней. А огромное число предложений реализуется в первые же часы после обращения хозяев - и о факте сдачи такой квартиры не знает никто, кроме сторон сделки и того агентства, которое ее провело. Кроме того, масса квартир сдается вообще без посредников, по знакомству. "В целом, - подводит итог руководитель департамента аренды "Рескора", - число сдаваемых квартир оказывается намного выше экспертных оценок".