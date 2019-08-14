Санкт-Петербург, 14 августа, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Депутатам Государственной думы следует сосредоточиться на том, как улучшить благосостояние граждан, чтобы они могли позволить себе новые автомобили, а не запрещать старые. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился член совета петербургского и ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов.

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Напомним, комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию старых автомобилей. За инициативой стоит заместитель председателя комитета Альфия Когогина («Единая Россия»), которая по совместительству является супругой президента КамАЗа Сергея Когогина.

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«Предлагаю сначала запретить старых депутатов, а потом уже старые машины. Естественно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но если люди ездят на старых машинах, на это есть две причины. Это фанаты-коллекционеры — думаю, что не о таких машинах речь. Или у людей просто нет денег на новую и дорогую машину. Депутатам лучше думать над тем, как повысить уровень благосостояния людей, чтобы они могли покупать новые машины. Иначе следующим этапом они запретят болеть, а потом — умирать», — сказал Холодов.

Он добавил, что ограничения по экологическим параметрам, на которые ссылаются сторонники предложенной нормы, могут вводиться в цивилизованных странах, однако отставание промышленности в России тому будет препятствием. Поэтому отечественный автопром первый и пострадает.

«Слабое звено здесь — Российская Федерация. Когда вводились повсеместно эти нормы для производителей, мы лет на пять отставали уже от Европы, США и Японии в среднем. Так что если начнут поджимать снизу, начиная с эконорм, то первыми под раздачу попадут автомобили АвтоВАЗа. Поэтому это, наверное, надо делать, но не в этом десятилетии и, может быть, не в следующем. По крайней мере, не тогда, когда (старых) машин полстраны. Особенно если выехать за МКАД. За Уралом японские праворульные машины пройдут как раз по евростандарту вполне, а почти новые отечественные машины — уже нет», — добавил эксперт.

Холодов напомнил о широко рекламируемой программе, по которой гражданам России предлагалось сдать старую машину и приобрести новую — отечественную. Теперь, на его взгляд, им могут предложить пройти через этот процесс заново.

«Получается, что проиграли те, кто первыми повелся и купил тогда отечественную машину, сдав старую. Ведь экокласс у нее тоже был неподходящий. А теперь что, по второму кругу?» — недоумевает Александр Холодов.

Добавим, что в Министерстве промышленности и торговли РФ уже подтвердили, что получили соответствующее предложение из Госдумы.