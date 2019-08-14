Судак, Крым, 14 августа, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В честь фестиваля «Таврида — АРТ» по всей стране пройдут праздничные флешмобы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организатора 14 августа.

Пресс-служба фестиваля Танцевальный флешмоб на «Тавриде»

Перед началом фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» участники проекта из разных регионов России будут петь, танцевать, гулять в народных костюмах и представлять музыкальные перфомансы. Творческий флешмоб поддержали жители Санкт-Петербурга, Ростовской области, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Кабардино-Балкарской республик и других частей страны.

Пресс-служба фестиваля Танцевальный флешмоб на «Тавриде»

Как отмечают участники фестиваля, флешмобы — это способ привнести в повседневную жизнь горожан креатив и показать, что творчество — это путь к сближению людей.

Фестиваль «Таврида — АРТ» пройдет в Крыму с 20 по 26 августа. Гостей ждут музыкальные концерты, театральные представления, семинары и встречи, посвященные различным видам искусства. Проект является частью арт-кластера «Таврида».

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