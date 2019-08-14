Ферзиково, Калужская область, 14 августа, 2019, 11:00 — ИА Регнум. «Калугаоблводоканалом» на неделю было прекращено холодное водоснабжение населения на территории сёл Авчурино и Богимово Ферзиковского района Калужской области из-за выхода из строя глубинного насоса. Об этом 14 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. районного прокурора Денис Меньков.

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Бездействие сотрудников ГП «Калугаоблводоканал» повлекло нарушение прав жителей данных населенных пунктов Ферзиковского района на качественное и бесперебойное водоснабжение. С целью устранения допущенных нарушений прокуратурой района в адрес генерального директора «Калугаоблводоканалом» внесено представление.

Должностное лицо предприятия — начальник территориального участка привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении данного должностного лица вынесено постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в государственную жилищную инспекцию Калужской области.