Москва, 14 августа, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Почти четверть граждан России не приняли бы участие в выборах в Государственную думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Об отсутствии намерения прийти голосовать заявили 24% респондентов. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Примечательно, что за год (по сравнению с августом 2018 года) интерес у избирателей в России к выборам депутатов Госдумы после резкого роста упал на 2%. При этом в 2017 году этот показатель составлял 17%.

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Так, согласно исследованию, 3% всех опрошенных затруднились ответить, пойдут ли они на выборы или нет, а почти каждый десятый избиратель (11%) не смог определиться, кому отдать свой голос.

Из тех, кто уже сделал свой выбор, большинство избирателей в случае, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, проголосовали бы за партию «Единая Россия» (28%). За год этот показатель не изменился. А вот количество граждан РФ, готовых отдать свои голоса за КПРФ, напротив, возросло с 9% до 11%. Также в Госдуме нового созыва избиратели хотят видеть ЛДПР. За это политическое объединение проголосовали бы 10% опрошенных.

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Добавим, социологический опрос проводился 18−24 июля 2019 года среди населения России старше 18 лет. Всего в исследовании приняли участие немногим более 1,6 тыс. человек, проживающих в 50 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы в Государственную думу РФ состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.