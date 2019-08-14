Санкт-Петербург, 14 августа, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга напомнил петербургским дачникам о том, что с 1 января 2020 года добыча садоводствами, огородничествами и дачными хозяйствами подземных вод в хозяйственно-бытовых целях требует лицензирования.

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Нововведения не распространяются на добычу подземных вод для целей питьевого водоснабжения.

«Лицензии на пользование недрами указанным организациям необходимо оформить до 1 января 2020 года либо прекратить добычу подземных вод с указанной даты до момента получения лицензии», — предупредили в «экологическом» комитете Смольного.

Согласно части 1 статьи 7.3 КоАП РФ, за пользование недрами без соответствующей лицензии предусмотрено административное наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Чтобы получить лицензию на пользование подземными водами в хозяйственно-бытовых целях, садоводствам и дачным товариществам необходимо подготовить и представить соответствующие документы.

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