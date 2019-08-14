Ярославль, 14 августа, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области окажет содействие в подготовке к отопительному сезону котельной в поселке Бурмакино, принадлежащей ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны по Северо-Западному военному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Совещание по ситуации в Бурмакино

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работники получили зарплату в 9,5 тыс рублей. Котельная отапливает не только военную часть, но и жилые дома и объекты социальной сферы. По словам написавших заявления сотрудников, подготовка к отопительному сезону не ведется из-за отсутствия материалов.

Региональные власти обеспокоены этой ситуацией. Было организовано выездное совещание с участием органов исполнительной власти, местного самоуправления и сотрудников предприятия. В правительстве решили в первую очередь выяснить, действительно ли котельная не готова к зиме.

«Решено, что сегодня наши подведомственные предприятия — государственное учреждение «Центр ЖКХ» и «Яркоммунсервис» — приступят к обследованию сетей и самой котельной, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов. — Она отапливает более 70 объектов, в том числе жилые дома, школу, детский сад, пожарную часть. Мы не допустим срыва отопительного сезона — во всех муниципальных образованиях он должен начаться в установленные сроки.»

Что касается работников котельной, то решения по их дальнейшей судьбе пока нет. По словам рабочих, руководство предприятия вступило с ними в переговоры по поводу возможного повышения заработной платы, но вопрос не решен. Власти региона не имеют права вмешиваться в трудовые споры внутри предприятия, подчиненного Министерству обороны, но сделают все возможное для сохранения коллектива.

В правительстве региона уточнили — по состоянию на 8 августа в целом в Ярославской области готовность котельных к осенне-зимнему периоду составляет 67%. Планы по подготовке тепловых сетей выполнены на 82%, водопроводных и канализационных — более чем на 90%.