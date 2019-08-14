Сухум, 14 августа, 2019, 10:37 — ИА Регнум. 14 августа в Сухуме вспоминают события грузино-абхазской войны 1992 — 1993 годов, сообщает агентство «Абхазия-Информ».

Apsnypress.info Мемориал славы в Сухуме

В этом году исполнилось 27 лет со дня начала войны. По традиции руководители государства, родные и близкие погибших, ветераны и инвалиды войны, военнослужащие, представители политических партий и общественных организаций возложили цветы к мемориалу славы в Сухуме, где похоронены погибшие в военном конфликте, а также к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Эшера Сухумского района. В других городах и районах Абхазии возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших. В православных храмах проводятся панихиды.

Напомним, 14 августа 1992 года отряды Нацгвардии Грузии под предлогом охраны железной дороги вошли на территорию Абхазии. Началась война, которая завершилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии. По данным министерства обороны Абхазии, в войне погибло более 2,7 тыс. человек и более 5 тыс. получили ранения.