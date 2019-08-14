Пермь, 14 августа, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Пермская транспортная прокуратора через суд потребовала от РЖД 80 тыс. рублей. В эту сумму оценен ущерб за сбитого на железной дороге лося, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По данным ведомства, в январе 2019 года на участке пути Селянка — Калино пригородный поезд сбил насмерть лося. Суд обязал ОАО «РЖД» компенсировать вред, причиненный гибелью животного.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды Пермского края, с начала 2019 года на территории региона зафиксировано 53 дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.