Вашингтон, 14 августа, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Вашингтон проводит консультации со своими союзниками относительно планов по размещению ракет средней дальности в Азии. Об этом сообщает газета The NewYorkTimes. Ранее США уже заявляли, что планируют разместить такое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе после выхода из Договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД).

Запуск баллистической ракеты

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Отмечается, что многие аналитики заявляют, что Вашингтон уже давно стремится развернуть ракеты средней дальности, чтобы противостоять растущему арсеналу Китая. В свою очередь Пекин уже дал понять, что «ответит контрмерами» на такие действия со стороны США.

Как заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон, правительства азиатских стран сами примут решения о размещении таких ракет.

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«Любое решение, принятое в регионе, будет согласовываться в ходе консультаций с нашими союзниками — это не одностороннее решение США», — уточнила Томпсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД между Россией и США, действовавший с 1987 года, прекратил действие 2 августа. Инициатором выступил Вашингтон, который в одностороннем порядке заявил о выходе из договора.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не намерена участвовать в гонке вооружений в связи с прекращением действия ДРСМД. При этом в МИД РФ заверили, что Москва не оставит без ответных шагов возможное развёртывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет.