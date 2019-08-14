Москва, 14 августа, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Посещаемость торговых центров Москвы выросла на 3%, сообщили 14 августа в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

Торговый центр

«В первом полугодии 2019 года плотность потока посетителей столичных торговых центров выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 375 человек на тысячу квадратных метров в сутки», — заявил руководитель департамента Денис Тихонов.

Он объяснил тенденцию увеличением доходов жителей Москвы. Тихонов отметил, что за первые пять месяцев номинальная зарплата в столице выросла на 8%, вдвое опередив инфляцию.

«Это позволило москвичам больше тратить на покупки: оборот розничной торговли в столице в январе-июне 2019 года вырос в номинальном выражении на 6,5% — до 2,4 трлн рублей», — сказал министр.