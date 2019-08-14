Беверли-Хиллз, США, 14 августа, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В Apex Legends стартовало особое событие под названием «Коллекция Железной Короны». Релизный ролик ивента появился на YouTube-канале игры 13 августа.

Игра Apex Legends

В «Коллекции Железной Короны» появится специальный режим для одиночной игры (он будет доступен ограниченное время), новые облики для героев и оружия, а также новая локация «Захват Города» (Town Takeover).

Apex Legends — это игра в жанре «Королевская Битва» (Battle Royale), разработанная компанией Respawn Entertainment. События Apex Legends разворачиваются в той же выдуманной вселенной, что и прошлая франшиза компании — Titanfall.