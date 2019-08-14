Вашингтон, 14 августа, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Защита выборного процесса от вмешательства невозможна без идентификации избирателей. Для этого нужны специальные электронные удостоверения личности, написал президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он подчеркнул, что никакие дискуссии о безопасности выборов не могут идти без предварительного согласия по вопросу идентификации избирателей.

«Без ID-карт избирателей это все бессмысленно», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, противники Трампа не смогли доказать, что его избрание президентом якобы произошло при вмешательстве России, однако история с «влиянием Кремля» в США продолжается. В начале августа американские банки передали Конгрессу США список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с Трампом.

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