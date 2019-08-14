Уфа, 14 августа, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Башкирский мед занял первую строчку рейтинга самого вкусного меда России, 14 августа сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ссылаясь на результаты собственного исследования.

Шильдер Андрей Николаевич. Пчельник

Опрос приурочен к православному празднику Медовый Спас, который отмечается 14 августа.

28,71% пользователей соцсетей отдали голос башкирским сборщикам меда. На втором месте рейтинга мед из Республики Крым (19,8% голосов). Третью строчку занимает Алтайский край. Он набрал 14,85% голосов.

Меньше всего голосов пользователи соцсетей отдали за мед из Пермского, Ставропольского края и Ростовской области.