Москва, 14 августа, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В министерстве транспорта получили предложение зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной («Единая Россия») о запрете эксплуатации старых автомобилей в России. Об этом 14 августа сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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«Предложения получены, они прорабатываются», — сообщили в министерстве.

В министерстве промышленности и торговли также подтвердили, что получили соответствующее предложение.

«Вывод старой автомобильной техники из оборота должен осуществляться за счёт применения мер экономического, технического и организационного регулирования», — отметили в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что необходимо также стимулировать владельцев транспортных средств на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 августа издание «Коммерсантъ» сообщило, что Когогина предложила запретить эксплуатацию транспортных средств, которые «достигли предельного срока эксплуатации». О каких именно автомобилях идет речь, а также какой возраст считается предельным, не уточняется.

Вместе с тем, по данным ГИБДД, в России сегодня из 60,5 млн транспортных средств 20,9 млн — старше 15 лет, еще 10 млн — старше 10 лет. П