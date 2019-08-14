Рейкьявик, 14 августа, 2019, 10:11 — ИА Регнум. «Загадочная земля льда и пламени у врат Северного полюса — такова Исландия, гигантский остров в Атлантическом океане всего с 330 тысячами жителей, — пишет испанское издание El Pais, — в этом отдаленном месте солнце летом светит в полночь, а зимой туда прибывают миллионы туристов, чтобы насладиться северным сиянием. И это не единственные контрасты. Ее пейзаж включает в себя пустыни, водопады, ледниковые стоки и огромные участки, пострадавшие от вулканической лавы».

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Тем не менее что впечатляет туристов больше всего, так это отсутствие деревьев. Когда-то они были, но викинги вырубили их, когда колонизировали остров тысячу лет назад. Теперь страна предлагает заново возродить свои леса, которые едва ли занимают 0,5% ее площади (согласно докладу, опубликованному в 2015 году Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций).

«Исландия — это, без сомнения, один из худших примеров обезлесения в мире», — объясняет Тростур Айстейнссон, глава Службы лесного хозяйства, в рамках видео «Возвращая леса Исландии. Повод для оптимизма». За пять минут эксперт рассказал об усилиях, реализуемых, чтобы увеличить площадь произрастания деревьев. «Мы начали использовать чужеродные виды. Цель — создание семян, которые нам нужны, с помощью генетической модификации», — сообщил Айстейнссон.