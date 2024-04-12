Вашингтон, 14 августа, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Американская корпорация General Motors и немецкая компания Volkswagen планируют отказаться от производства автомобилей с гибридными двигателями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Volkswagen Hybrid

Компании собираются сосредоточится на выпуске электромобилей. По информации издания, два крупных автоконцерна «рассматривают авто с гибридными двигателями, в которых бензиновый мотор используется вместе с электромотором, лишь как промежуточное решение для того, чтобы соблюдать жесткие экологические стандарты».

По оценкам аналитической службы AlixPartners, на протяжении ближайших пяти лет автомобильные компании потратят на разработку 200 видов электрокаров порядка 225 млрд долларов.

Напомним, GM собирается выпустить в ближайшие четыре года 20 видов электромобилей. А компания Volkswagen планирует наладить в Соединенных Штатах к 2020 году выпуск компактных электрических кроссоверов, а к 2022 — микроавтобусов.

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