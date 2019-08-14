Оренбург, 14 августа, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области установлена величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Она составила 9 585 рублей на душу населения. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 10 221 рубль; для пенсионеров — 7951 рубль; для детей — 9900 рублей.

Напомним, во втором квартале 2018 года величина прожиточного минимума составляла 8 816 рублей в расчете на душу населения, 9 357 рублей — для трудоспособного населения, 7 232 рубля — для пенсионеров и 9 259 рублей — для детей.