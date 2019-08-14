Эль Сегундо, США, 14 августа, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Компания Mattel выпустила серию кукол Barbie по кинофраншизе «Звездные войны». Описание игрушек было опубликовано в официальном блоге производителя 13 августа.

Сайт производителя Mattel.com Коллекция Barbie

В коллекции представлены три фигурки — Принцесса Лея, дроид R2D2 и Дарт Вейдер. Интересно, что Дарт Вейдер, будучи в фильмах мужским персонажем, становится куклой-девушкой; как и дроид R2D2. Также можно заметить, что у дроида есть деталь — сумка, которая является отсылкой к другу робота во франшизе, дроиду C3PO.

Дизайнер коллекции Роберт Бест пояснил, что сам фанат «Звездных войн» и ему было интересно соединить два значимых культурных явления — франшизу Джорджа Лукаса и Barbie.

Девятый фильм трилогии «Звездные войны» выйдет в России в декабре 2019 года.

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