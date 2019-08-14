Москва, 14 августа, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на обновлении Правил дорожного движения (ПДД) с учетом появления новых устройств, используемых в качестве транспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к главе Минтранса Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с письмами, где обращает внимание на напряженность в связи с тем, что различные коммерческие организации и частные лица стали использовать для передвижения в качестве транспортных средств электробайки, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, мини-сигвеи, моноколеса и прочие.

«Нахождение на проезжей части и движение указанных устройств на сегодняшний день правилами дорожного движения не урегулированы. Очевидно, что при выезде на проезжую часть создаются ситуации, угрожающие здоровью, жизни и безопасности как самих пользователей, так и остальных участников дорожного движения», — отмечает Нилов.

Парламентарий указал также на то, что в случае возможного дорожно-транспортного происшествия вероятным виновным будет признан водитель транспортного средства, а пользователь современного устройства может вообще избежать ответственности.

Нилов просит изменить ПДД и закрепить правила использования подобных устройств для передвижения по автомобильным дорогам.

Читайте также: Правила дорожного движения могут распространить на самокаты и сигвеи