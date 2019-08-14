Варшава, 14 августа, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Идея назначить специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины, предложенная Польшей, не нашла поддержки в ООН, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщило 14 августа информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Яцек Чапутович

Чапутович отметил потребность в новых инструментах, которые помогут остановить гражданский конфликт в Донбассе.

«Мы ранее предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Так, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит в Донбассе, на Украине», — рассказал он.

Польский министр напомнил, что подобные представители есть в других регионах.

«Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Бессмертного. Ранее Бессмертный заявил, что Украине следует заявить об отказе от сотрудничества в Минском формате до встречи лидеров «нормандской четвёрки».

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