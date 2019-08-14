Киев, 14 августа, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Украинские эксперты продолжают обсуждать идею о создании в Верховной раде нового созыва специального парламентского комитета по вопросам Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

В частности, военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков считает, что в парламенте «нецелесообразно» создавать комитет по вопросам Донбасса. По его словам, Киеву вполне хватает работы министерства по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц».

«Я не сторонник того, чтобы был создан комитет по данному вопросу… Данным вопросом должно заниматься соответствующее министерство… К сожалению, предыдущий состав министерства больше ходил по телевизионным каналам, а реально ничего не сделал. Наша украинская традиция: если хочешь завалить дело, создай министерство и ничего не будет делаться… В нашей ситуации я сторонник того, чтобы Кабинет министров продуцировал законы, которые потом отрабатывала бы Верховная рада и голосовала за них», — сказал Стариков 13 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

В свою очередь политический аналитик Сергей Лозовский считает, что Раде нужен комитет по Донбассу.

«Здесь вопрос не военный, а политический. Я уверен, что подобный комитет обязан существовать. Парламент как детектор должен постоянно быть зациклен на этом (на Донбассе — ред.). Этот комитет должен быть и должен состоять из трезвых людей, профессионально понимающих, чем они занимаются… чтобы это не была очередная компания людей, которая будет разговаривать друг с другом лозунгами», — рассказал Лозовский.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа внефракционный депутат Верховной рады, член партии ОПЗЖ Сергей Левочкин предложил создать в парламенте комитет, который займется комплексным решением конфликта в Донбассе.

«Если мы не создадим комитет, который будет заниматься комплексным решением проблем Донецкой и Луганской областей, это будет издевательством над теми людьми, которые пребывают в зоне конфликта, военными и т. д… Мы подготовили свой список комитетов с предметами видения. Такое предложение мы представим в ближайшее время», — сказал Левочкин.

9 августа состоялось первое подготовительное заседание для новой Верховной рады. В частности, новоизбранные народные депутаты предварительно договорились сократить количество парламентских комитетов с 27 до 22. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Известно, что партия «Слуга народа», получающая монобольшинство в новом парламенте, предлагает создать комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений».